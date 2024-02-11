الأشغال تنشر فرق الطوارئ في المواقع الحرجة لرصد تجمعات مياه الأمطار

MENAFN - Al-Anbaa) عاطف رمضان

حضرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، د. نورة المشعان، مساء يوم أمس السبت، في غرفة عمليات الوزارة للوقوف على آخر تطورات الحالة الجوية واستعدادات الوزارة .

واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة م.أحمد الصالح، أن الوزارة وقياداتها المعنية وجميع فرق الطوارئ لديها مستمرة في متابعة الحالة الجوية التي تشهدها البلاد، مشيرا

إلى أن فرق الطوارئ تمركزت في المواقع الحرجة بالإضافة إلى متابعة الجولات الميدانية بالمناطق السكنية لرصد أي تجمع لمياه الأمطار.

ونصح الصالح قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر عند قيادتهم للمركبات في الطرقات أثناء الحالة المطرية والالتزام باشتراطات وزارة الداخلية وعدم الالتفات إلى المصادر غير الرسمية ومتابعة الحالة المطرية عن طريق إدارة الأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني ، داعيا الله تعالى ان تكون أمطار خير على دولة الكويت.