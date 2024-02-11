معلمون يعتصمون احتجاجا على نظام البصمة

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

اعتصم عدد من المعلمين أمام مبنى وزارة التربية بمنطقة جنوب السرة، احتجاجاً على نظام البصمة في أول يوم من تطبيقها بشكل تجريبي على الإدارات المدرسية .

وأكدوا أنهم ليسوا ضد البصمة

ولكن يطالبون

بدراسة الموضوع بشكل متأن قبل اتخاذ القرار، مشيرين

إلى أنه من غير المعقول تطبيق البصمة دون هيكل تنظيمي خاص في المدارس، مطالبين بوقف القرار لمزيد من الدراسة وحسم حقوق المعلمين من خلال إقرار الهيكل .