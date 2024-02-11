Sunday, 11 February 2024 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معلمون يعتصمون احتجاجا على نظام البصمة

2/11/2024 3:05:08 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

اعتصم عدد من المعلمين أمام مبنى وزارة التربية بمنطقة جنوب السرة، احتجاجاً على نظام البصمة في أول يوم من تطبيقها بشكل تجريبي على الإدارات المدرسية .

وأكدوا أنهم ليسوا ضد البصمة
ولكن يطالبون
بدراسة الموضوع بشكل متأن قبل اتخاذ القرار، مشيرين
إلى أنه من غير المعقول تطبيق البصمة دون هيكل تنظيمي خاص في المدارس، مطالبين بوقف القرار لمزيد من الدراسة وحسم حقوق المعلمين من خلال إقرار الهيكل .

MENAFN11022024000130011022ID1107837311

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث