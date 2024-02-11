معلمون يعتصمون احتجاجا على نظام البصمة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
اعتصم عدد من المعلمين أمام مبنى وزارة التربية بمنطقة جنوب السرة، احتجاجاً على نظام البصمة في أول يوم من تطبيقها بشكل تجريبي على الإدارات المدرسية .
وأكدوا أنهم ليسوا ضد البصمة
ولكن يطالبون
بدراسة الموضوع بشكل متأن قبل اتخاذ القرار، مشيرين
إلى أنه من غير المعقول تطبيق البصمة دون هيكل تنظيمي خاص في المدارس، مطالبين بوقف القرار لمزيد من الدراسة وحسم حقوق المعلمين من خلال إقرار الهيكل .
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