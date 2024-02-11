غوغل توقف خدمة كاش لأرشفة صفحات الإنترنت

قررت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا العملاقة غوغل وقف خدمة غوغل كاش وهي واحدة من أقدم خدماتها والتي تقوم بحفظ وأرشفة صور لصفحات الإنترنت عندما لا تصبح هذه الصفحات متاحة للظهور بشكلها الأصلي أمام المستخدمين.

وتتيح خدمة غوغل كاش للمستخدمين التصفح السريع للنسخ الأقدم من مواقع الإنترنت. ولم تعد هذه الخدمة متاحة حاليا، بحسب داني سوليفان المسؤول في شركة غوغل.

وقال سولفيان في رسالة عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس "كان الهدف منها (غوغل كاش) مساعدة المستخدمين في الوصول إلى صفحات الإنترنت القديمة، حيث لا يمكن الاعتماد غالبا على تنزيل أي صفحة للاحتفاظ بها. لكن الأمور تحسنت بشدة.

لذلك قررنا إحالة الخدمة إلى التقاعد".

يذكر أن غوغل قدمت هذه الخدمة بهدف حفظ نسخة احتياطية من أي موقع ويب حتى يمكن للمستخدم الوصول إليه عندما ينقطع الاتصال بالموقع الأصلي أو يكون تنزيله بطيئا. ورغم ذلك ظهرت فائدة إضافية غير مقصودة تتمثل في ضمان شفافية الإنترنت حيث انها تتيح للمستخدم معرفة ما إذا كانت الصفحة تعرضت للتغيير أو التعديل بعد بثها لأول مرة.

وعندما تحاول الشركات أو الحملات السياسية حذف معلومات غير مرغوبة من مواقعها، يمكن للمستخدمين اكتشاف هذا التغيير بسهولة من خلال البحث عن النسخة الأولية للصفحة المخزنة على خدمة غوغل كاش.

كان رابط غوغل كاش يظهر عادة في قائمة صغيرة إلى جانب نتيجة أي بحث، لكن هذا الخيار اختفى الآن بحسب سوليفان.

ومن بين الخيارات البديلة لغوغل كاش في المستقبل، يمكن أن تكون روابط "إنترنت أركايف" من محرك بحث غوغل، بحسب سوليفان. وتم إطلاق خدمة إنترنت أركايف كمشروع غير هادف للربح، وتتيح أيضا أرشفة موسعة للكثير من المواقع عبر خدمتها واي باك ماشين.







