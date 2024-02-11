القوات الروسية تعلن مقتل 140 جندياً أوكرانياً خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث باسم المجموعة القتالية المركزية الروسية، ألكسندر سافتشوك، لوكالة تاس الروسية للأنباء، أن وحدات من المجموعة صدت هجوما شنه اللواء الميكانيكي 63 الأوكراني قرب قطاع كراسني ليمان من خط الاشتباك وكبده نحو 140 جنديا.

وقال سافتشوك "بالقرب من تشيرفونايا ديبروفا، صدت وحدات من المجموعة القتالية، بدعم من نيران المدفعية، هجوما شنته مجموعة هجومية من اللواء 63 الميكانيكي الأوكراني"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف سافتشوك "تكبد العدو نحو 140 جنديا وثلاث سيارات ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز"دي-30" عيار 122 ملم".

وأكد سافتشوك "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أصابت القوات الروسية نحو 100 هدف أوكراني، منها أكثر من 50 قطعة مدفعية ميدانية وأربعة معاقل و40 منطقة تمركزت فيها قوات العدو مع معداتها قرب تورسكوي وجريجوروفكا.





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