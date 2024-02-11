Sunday, 11 February 2024 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق أعمال اليوم التمهيدي لـ القمة لعالمية للحكومات 2024

2/11/2024 2:22:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت اليوم أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 الذي يشهد انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية والاجتماع العربي للقيادات الشابة بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.

ويبحث منتدى المالية العامة في الدول العربية والذي يعقد بالشراكة مع وزارة المالية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 آفاق التطورات الاقتصادية والمالية.

كما يناقش قضايا السياسة المالية في المنطقة العربية والمقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة في المنطقة العربية وإصلاحات دعم الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي في المنطقة العربية وتعزيز الإيرادات من خلال إصلاحات الإدارة الضريبية في المنطقة العربية.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN11022024000110011019ID1107837280

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث