انطلاق أعمال اليوم التمهيدي لـ القمة لعالمية للحكومات 2024

انطلقت اليوم أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 الذي يشهد انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية والاجتماع العربي للقيادات الشابة بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.

ويبحث منتدى المالية العامة في الدول العربية والذي يعقد بالشراكة مع وزارة المالية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 آفاق التطورات الاقتصادية والمالية.

كما يناقش قضايا السياسة المالية في المنطقة العربية والمقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة في المنطقة العربية وإصلاحات دعم الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي في المنطقة العربية وتعزيز الإيرادات من خلال إصلاحات الإدارة الضريبية في المنطقة العربية.









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