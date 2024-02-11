شركة تمنح موظفيها مكافأة مالية وحوافز ضخمة مقابل إنجاب أطفال

في محاولة لمواجهة انخفاض عدد السكان في البلاد، تقدمت شركة في كوريا الجنوبية بمبادرة فريدة من نوعها حيث رصدت ما يقارب من 750 دولاراً مكافأة عن كل طفل جديد.

ولم تتوقف شركة Booyoung Group عند هذا الحد بل قالت أيضًا إنها ستمنح 520 دولاراً للموظفين الذين أنجبوا 70 طفلًا منذ عام 2021، وتأتي هذه المبادرة في وقت تعاني فيه كوريا الجنوبية من معدل سكاني منخفض للغاية.

وتعتبر كوريا الجنوبية صاحبة أدنى معدل خصوبة في العالم عند 0.78، ومن المتوقع أنه بحلول عام 2025، سينخفض معدل الخصوبة إلى 0.65.

وقال رئيس مجموعة Booyoung إن المبادرة تأتي كمساعدة للآباء الجدد الذين يكافحون من أجل توفير الالتزامات المالية لتربية أطفالهم.

وأضاف إنه سيتم عرض منحة ضخمة على الموظفين الذين لديهم ثلاثة أطفال فما فوق إما نقدًا أو على هيئة مساكن مستأجرة.



