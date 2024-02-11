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التوطين تدعو شركات القطاع الخاص إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها غداً

2/11/2024 2:22:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها غداً الإثنين 12 فبراير في ضوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وتؤكد الوزارة على أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

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