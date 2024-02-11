قرقاش: لن يثنينا عمل غادر عن مواصلة رسالة الأمن والأمان ومكافحة التطرف والإرهاب

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن عملاً غادراً لن يثني الإمارات عن مواصلة رسالة الأمن والأمان ومكافحة التطرف والإرهاب بجميع اشكاله، داعيا الله أن يتغمد جنودنا البواسل بواسع رحمته.

وقال معاليه على حسابه في منصة إكس "نسأل الله أن يتغمد جنودنا البواسل بواسع رحمته .. ولن يثنينا عمل غادر عن مواصلة رسالة الأمن والأمان ومكافحة التطرف والإرهاب بجميع اشكاله، وسنبقى كما كنا مناصرين للحق مدافعين عن استقرار المنطقة بما فيه الخير والسلام".

وأضاف معاليه "رحم الله شهداء الوطن وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، وضابط من قوة دفاع البحرين، وإصابة 2 آخرين، إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "X": "تعلن وزارة الدفاع عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين اثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

وأضاف البيان: "وتتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء لذوي الشهداء سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وأفاد بيان الوزارة بأن "دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم".









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