غداً العمل والدراسة عن بعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية والمدارس الحكومية
التاريخ
2/11/2024 2:22:20 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الاثنين 12 فبراير 2024 عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.
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