غداً العمل والدراسة عن بعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية والمدارس الحكومية

بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الاثنين 12 فبراير 2024 عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.





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