الأرصاد غبار وأمطار رعدية قد تكون غزيرة أحيانا والعظمى 20

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غير مستقر وغائم جزئيا إلى غائم لنهار اليوم الأحد،
والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار رعدية تكون غزيرة أحيانا وفرصة للغبار .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد وغائم إلى غائم
جزئيا والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 20 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 15 درجة مئوية.
MENAFN11022024000130011022ID1107837267
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.