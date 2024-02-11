الأرصاد غبار وأمطار رعدية قد تكون غزيرة أحيانا والعظمى 20

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غير مستقر وغائم جزئيا إلى غائم لنهار اليوم الأحد،والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار رعدية تكون غزيرة أحيانا وفرصة للغبار .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد وغائم إلى غائم

جزئيا والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 20 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 15 درجة مئوية.