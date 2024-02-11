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بوريل يحذر: هجوما محتملا للجيش الإسرائيلي على رفح سيشكل كارثة إنسانية تفوق الوصف

2/11/2024 2:13:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/ PNN-
حذر مفوض السياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، من تداعيات أي هجوم إسرائيلي على رفح.

وقال بوريل في منشور على حسابه في "إكس": "أكرر التحذير الذي أطلقته العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن الهجوم الإسرائيلي على رفح من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية لا توصف وتوترات خطيرة مع مصر".


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