بوريل يحذر: هجوما محتملا للجيش الإسرائيلي على رفح سيشكل كارثة إنسانية تفوق الوصف

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/ PNN-
حذر مفوض السياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، من تداعيات أي هجوم إسرائيلي على رفح.
وقال بوريل في منشور على حسابه في "إكس": "أكرر التحذير الذي أطلقته العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن الهجوم الإسرائيلي على رفح من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية لا توصف وتوترات خطيرة مع مصر".
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