بوريل يحذر: هجوما محتملا للجيش الإسرائيلي على رفح سيشكل كارثة إنسانية تفوق الوصف

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/ PNN-حذر مفوض السياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، من تداعيات أي هجوم إسرائيلي على رفح.

وقال بوريل في منشور على حسابه في "إكس": "أكرر التحذير الذي أطلقته العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن الهجوم الإسرائيلي على رفح من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية لا توصف وتوترات خطيرة مع مصر".



