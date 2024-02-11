بعد خفض موديز تصنيف إسرائيل الائتماني.. سموتريتش ينتقد الوكالة ولابيد وليبرمان يلومان نتنياهو

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/ PNN- اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن قرار وكالة "موديز" خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، "لا يتضمن حججا اقتصادية جادة"، وهو في مجمله "بيان سياسي".

جاء ذلك في بيان أصدره سمتورتيش في أعقاب قرار الوكالة الأمريكية للتصنيفات الائتمانية، ليلة الجمعة السبت، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى المستوى A2 من المستوى A1، للمرة الأولى في تاريخها، وذلك في ظل استمرار الحرب على غزة.

وقال الوزير اليميني المتطرف إن "إعلان موديز عن خفض التصنيف الائتماني لا يتضمن حججا اقتصادية جادة، وهو في مجمله بيان سياسي يستند إلى رؤية جيوسياسية متشائمة لا أساس لها من الصحة".

واعتبر أن ذلك "يعكس عدم الثقة في حصانة إسرائيل الأمنية والقومية، وعلى ما يبدو أيضا عدم الثقة في عدالة إسرائيل. وعلى ما يبدو، (فإن القرار يعكس) عدم الثقة بعدالة نهج إسرائيل في مواجهة أعدائها".

وأضاف أن "موديز غير قادر حتى على تعريف حماس وحزب الله كمنظمتين إرهابيتين في إعلانها".

واعتبر أن "الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملا سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية حتى تحقيق النصر بعون الرب".

وادعى سموتريتش أن نص قرار الوكالة "يلمح ضمنا إلى أنها كانت لتتجنب خفض التصنيف لو قبلت إسرائيل الخطة الانتحارية التي عرضتها عليها جهات دولية لوقف الحرب (على غزة) وإقامة دولة إرهابية عربية في غزة ويهودا والسامرة (الضفة المحتلة)".

من جانبه، حمل زعيم المعارضة الإسرائلية يائير لبيد حكومة رئيس الوزر اء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، معتبرا أن ذلك "دليل آخر على أن هذه الحكومة لا تؤدي وظيفتها وتضر بالجمهور".

وانقد عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان حكومة نتنياهو أيضا، كاتبا عبر موقع "إكس" أن "(قرار موديز) لم يكن مفاجئا، بل هو نتيجة للإجراءات الشعبوية وغير المقبولة التي روجت لها الحكومة منذ تأسيسها، وحكومة الدمار مستمرة في تحويلنا إلى كارثة اقتصادية كما أدخلتنا في كارثة أمنية في السابع من أكتوبر".