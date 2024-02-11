التعليم العالي: 80105 عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة من المنح والقروض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصدأكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الدكتور مهند الخطيب أن عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة من المنح والقروض الداخلية بلغ 80105 طالب وطالبة من أصل 88 ألفا تقدموا.وقال الخطيب عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد، إن الوزارة ستقوم بإعلان النقاط المحتسبة وفق النظام القديم وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء مؤخرا نظاما معدلا لنظام الصندوق في الجامعات الرسمية لسنة 2024، حيث ستقوم بموجبه الوزارة بإعلان النقاط وفتح باب الاعتراضات الإلكترونية عليها وفي حال وجد الطالب أن هناك خطأ في بياناته الأكاديمية أو الاقتصادية بإمكانه التعديل عليها شريطة تحميل وثيقة تثبت صحة هذا الاعتراض.وأضاف أنه على الطلبة دفع الرسوم الجامعية للعام الحالي لحين صدور نتائج المستفيدين من المنح والقروض الجامعية، في حين يمكن للطلبة الذين لديهم وضع اقتصادي صعب التقدم باستدعاء لرئيس الجامعة إما لتأجيل الرسوم الفصلية أو تقسيطها وفق الأنظمة المعمول بها في الجامعات.وفي سياق آخر أشار الخطيب إلى أن عدد طلبة الدورة التكميلية 2024 الذين تم ترشحيهم لمرحلة البكالوريوس بلغ (3417) طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول ضمن مرحلة الدبلوم المتوسط (3548) طالبا وطالبة.وبيّن أن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى بدأ منذ مساء يوم الخميس الماضي ويستمر حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم الأحد 2024/2/11، ولن يكون هناك أي تمديد.وتابع الخطيب أنه تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية الحالية 2024.

ولفت إلى أن مجلس التعليم العالي قرر في وقت سابق توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني القادم من العام الجامعي 2023-2024 بحيث يكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 2024/2/18، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 2024/2/25، أما الجامعات الخاصة فيكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 2024/2/25، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 2024/3/3.