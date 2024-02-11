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الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من الخضر

2/11/2024 2:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسيرا محررا، واقتحمت عدة مناطق في محافظة بيت لحم.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر هشام فواز علي صلاح (30 عاما) بعد مداهمة منزله في بلدة الخضر جنوبا.


وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة العساكرة شرق بيت لحم، وداهمت وفتشت منزل الفلسطيني سليم طه عساكرة، كما اقتحمت بلدة العبيدية، وبلدة تقوع جنوب شرق، كما تواجدت على مدخل بلدة بيت فجار جنوبا.


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