الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من الخضر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسيرا محررا، واقتحمت عدة مناطق في محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر هشام فواز علي صلاح (30 عاما) بعد مداهمة منزله في بلدة الخضر جنوبا.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة العساكرة شرق بيت لحم، وداهمت وفتشت منزل الفلسطيني سليم طه عساكرة، كما اقتحمت بلدة العبيدية، وبلدة تقوع جنوب شرق، كما تواجدت على مدخل بلدة بيت فجار جنوبا.
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