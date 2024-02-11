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بريطانيا .. امرأة تحاول قتل طفلين بوضع السم لهما

2/11/2024 2:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تواجه امرأة تدعى غيلومول جورج، 38 عامًا، تهمًا خطيرة في مدينة برايتون البريطانية، حيث اُتهمت بمحاولة قتل طفلين صغيرين في المنزل

ووفق موقع "ديلي ميل"، فقد مثلت السيدة جورج أمام المحكمة في هانترز واي، حيث وُجهت لها تهمتين بمحاولة القتل، إضافة إلى تهمتين بوضع السم بقصد تعريض الحياة للخطر أو تكدير سلامة طفلين.
وتم العثور على السيدة جورج برفقة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عامًا في منزل بأوكفيلد، شرق ساسكس، يوم الخميس. تم اعتقالها بشكل لاحق بشبهة تورطها في تناولهما مادة سامة قد تكون المسؤولة عنها.
وتُعتبر حالة الطفلين مستقرة حاليًا بعد نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. تم تأجيل جلسة المحكمة للسيدة جورج، حيث يُفترض أن يتم تحديد مصيرها القانوني في ضوء التحقيقات الجارية.

لبنان 24

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