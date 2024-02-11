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نتنياهو: نخطط لإجلاء مئات الآلاف من سكان رفح

2/11/2024 2:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة إيه بي سي " وجهت قواتنا بالتخطيط لإجلاء مئات الآلاف من سكان رفح قبل الاجتياح البري.


وأضاف أنه سيوفر ممرا آمنا للمدنيين ليتمكنوا من المغادرة، وأتفق مع الأميركيين في هذه النقطة.


وختم "عدم دخولنا إلى رفح يعني خسارة الحرب وإبقاء حماس هناك."


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