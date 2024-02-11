نتنياهو: نخطط لإجلاء مئات الآلاف من سكان رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة إيه بي سي " وجهت قواتنا بالتخطيط لإجلاء مئات الآلاف من سكان رفح قبل الاجتياح البري.
وأضاف أنه سيوفر ممرا آمنا للمدنيين ليتمكنوا من المغادرة، وأتفق مع الأميركيين في هذه النقطة.
وختم "عدم دخولنا إلى رفح يعني خسارة الحرب وإبقاء حماس هناك."
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