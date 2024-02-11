80105 عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة من المنح والقروض
التاريخ
2/11/2024 2:12:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي / مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الدكتور مهند الخطيب يتحدث عن عدد الطلبة المقبولين بالجامعات بالدورة التكميلية، وآخر التحديثات حول موضوع المنح والقروض الجامعية
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