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الاقتصاد النيابية تبحث التحديات التي تواجه المستثمرين

2/11/2024 2:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الأحد التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والاطلاع على عمل شركة المدن الصناعية في المملكة.


في المقابل تبحث لجنة الخدمات العامة والنقل المطالب المتعلقة بنقابة أصحاب الباصات.

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