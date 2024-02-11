الاقتصاد النيابية تبحث التحديات التي تواجه المستثمرين
التاريخ
2/11/2024 2:12:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الأحد التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والاطلاع على عمل شركة المدن الصناعية في المملكة.
في المقابل تبحث لجنة الخدمات العامة والنقل المطالب المتعلقة بنقابة أصحاب الباصات.
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