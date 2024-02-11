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شاهد امرأة تركية تلقي بنفسها تحت عجلات 'الترام' لإنقاذ حفيدها من الموت

2/11/2024 2:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، لحظة قفز سيدة فوق حفيدها وحمايته بجسدها من عجلات الترام في اسطنبول بتركيا.

وبحسب الإعلام المحلي التركي ، قفز صبي يُدعى آدم تشاكين فجأة على القضبان ، وأصيبت جدة الطفل، إيلغون شوليغ، بجروح خطيرة عندما صدمها ترام أثناء محاولتها إنقاذ حفيدها.

وفور وقوع الحادث، انتقلت الشرطة التركية وفرق الإطفاء والطواقم الطبية إلى المنطقة، وعمل المسعفون على إخراج الجدة والحفيد من تحت الترام ونقلهما إلى المستشفى.
وتوفيت المرأة فور وصولها، فيما تبين إصابة الطفل بجروح طفيفة وتم تقديم الإسعافات الأولية له في مكان الحادث، فيما تم إغلاق الشارع الذي وقع فيه الحادث أمام حركة الترام في الاتجاهين .
وقال شاهد عيان إن الطفل قفز فجأة أمام الترام، ودفعته جدته لإنقاذه.

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