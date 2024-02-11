Sunday, 11 February 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركة طيران فنلندية تطالب الركاب بتسجيل وزنهم قبل الصعود إلى الطائرة

2/11/2024 2:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الطيران الفنلندية "فين إير"، في بيان، بدء إجراء عمليات وزن لعملائها مع حقائبهم الصغيرة قبل الصعود على متن طائراتهم، وذلك في خطوة قالت إنها تهدف إلى "تحسين الحسابات المتعلقة بتوازن الطائرة".

وأشارت الشركة الى أن هذه الخطوة "طوعية" ويتم الاحتفاظ بسرية البيانات، ضمن محاولة لجمع معلومات أكثر دقة عن الركاب، ومنع الطائرات من تجاوز الحد الأقصى المحدد لضمان الإقلاع الآمن.
وبدأت "فين إير" في تنفيذ برنامجها هذا الأسبوع في مطار العاصمة هلسنكي، مما أثار جدلا على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت شركة الطيران، إن تلك البيانات ستظل مجهولة المصدر بحيث لا يتم معرفة من صاحب هذا الوزن.
وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء هو جزء من دراسة بدأت، يوم الإثنين، بمشاركة طوعية من 800 شخص، وسيتم إجراؤها مجددا في الأشهر الأعلى حرارة، من أجل وضع تغير الأوزان في الفصول المختلفة.

لبنان 24

MENAFN11022024000208011052ID1107837240

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث