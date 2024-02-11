شركة طيران فنلندية تطالب الركاب بتسجيل وزنهم قبل الصعود إلى الطائرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الطيران الفنلندية "فين إير"، في بيان، بدء إجراء عمليات وزن لعملائها مع حقائبهم الصغيرة قبل الصعود على متن طائراتهم، وذلك في خطوة قالت إنها تهدف إلى "تحسين الحسابات المتعلقة بتوازن الطائرة".

وأشارت الشركة الى أن هذه الخطوة "طوعية" ويتم الاحتفاظ بسرية البيانات، ضمن محاولة لجمع معلومات أكثر دقة عن الركاب، ومنع الطائرات من تجاوز الحد الأقصى المحدد لضمان الإقلاع الآمن.

وبدأت "فين إير" في تنفيذ برنامجها هذا الأسبوع في مطار العاصمة هلسنكي، مما أثار جدلا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت شركة الطيران، إن تلك البيانات ستظل مجهولة المصدر بحيث لا يتم معرفة من صاحب هذا الوزن.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء هو جزء من دراسة بدأت، يوم الإثنين، بمشاركة طوعية من 800 شخص، وسيتم إجراؤها مجددا في الأشهر الأعلى حرارة، من أجل وضع تغير الأوزان في الفصول المختلفة.



لبنان 24