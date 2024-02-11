استشهاد 3 مرضى بسبب منع الاحتلال دخول الأوكسجين لمستشفى الأمل

استشهاد 3 مرضى بسبب منع الاحتلال دخول الأوكسجين لمستشفى الأمل
التاريخ
2/11/2024 2:12:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 3 مرضى بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الأوكسجين إلى مستشفى الأمل منذ نحو أسبوع.
ونفى الهلال الأحمر تقارير أكدت قيام الاحتلال بإدخال أجهزة طبية إلى مستشفى الأمل، وأشار إلى أن قوات الاحتلال دمرت أجهزة طبية داخل المستشفى واعتدت على طاقمه قبل أن تعتقل 9 أشخاص.
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