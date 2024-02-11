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استشهاد 3 مرضى بسبب منع الاحتلال دخول الأوكسجين لمستشفى الأمل

2/11/2024 2:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 3 مرضى بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الأوكسجين إلى مستشفى الأمل منذ نحو أسبوع.


ونفى الهلال الأحمر تقارير أكدت قيام الاحتلال بإدخال أجهزة طبية إلى مستشفى الأمل، وأشار إلى أن قوات الاحتلال دمرت أجهزة طبية داخل المستشفى واعتدت على طاقمه قبل أن تعتقل 9 أشخاص.

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