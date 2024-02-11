هآرتس: إسرائيل تستغل الحرب لإقامة حي يهودي في قلب القدس الشرقية

هآرتس: إسرائيل تستغل الحرب لإقامة حي يهودي في قلب القدس الشرقية
التاريخ
2/11/2024 2:12:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "هآرتس" إن الحكومة الإسرائيلية تستغل الحرب على غزة لإقامة حي يهودي جديد في قلب القدس الشرقية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه وجه قوته بالتخطيط لإجلاء مئات الآلاف من سكان رفح قبل الاجتياح البري.
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