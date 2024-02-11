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هآرتس: إسرائيل تستغل الحرب لإقامة حي يهودي في قلب القدس الشرقية

2/11/2024 2:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "هآرتس" إن الحكومة الإسرائيلية تستغل الحرب على غزة لإقامة حي يهودي جديد في قلب القدس الشرقية.


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه وجه قوته بالتخطيط لإجلاء مئات الآلاف من سكان رفح قبل الاجتياح البري.


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