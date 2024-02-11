Sunday, 11 February 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شمال باكستان

2/11/2024 2:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، الأجزاء الشمالية من باكستان الليلة الماضية، حسب دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية.
وقالت السلطات الباكستانية إن مركز الزلزال كان على عمق 142 كيلومترا في سلسلة جبال هندوكوش بشمال أفغانستان، حيث شعر بالزلزال سكان الشطر الشمالي من باكستان بما في ذلك بيشاور وسوات وشيترال ولوير دي والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى العاصمة إسلام آباد.


ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.

RT

MENAFN11022024000208011052ID1107837236

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث