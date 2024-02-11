بطارية مصنوعة من الألبان واللحوم في إيطاليا - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استطاع علماء من المعهد التقني في إيطاليا، تطوير أول بطارية قابلة للشحن في العالم، مصنوعة من المواد الغذائية، مثل الألبان واللحوم، ما يجعلها قابلة للأكل .



وقال أحد الباحثين الرئيسيين، ماريو كايروني، إن ((الاستخدامات في المستقبل، تتراوح من الدوائر الكهربائية والمستشعرات القابلة للأكل، التي يمكن أن تراقب الظروف الصحية، إلى توفير الطاقة للمستشعرات، لرصد ظروف تخزين الطعام)).



وقال بيان من مركز المعهد التقني في إيطاليا في ميلانو، إن العلماء استخدموا الريبوفلافين (فيتامين B2) ، والفلافونويد النباتي الكيرسيتين ، حيث يوجد الأول في اللوز ومنتجات الألبان واللحوم، بينما الأخير يمكن العثور عليه في الحمضيات والخضروات الورقية.



وأوضح كايروني أنه ((نظراً لمستوى الأمان لهذه البطاريات، يمكن استخدامها في ألعاب الأطفال، كما أن إمكانية إعادة شحنها، تضيف إلى فوائدها التقنية المحتملة، وتقلل بشكل كبير من النفايات)).



علاوة على ذلك، يعتقد الفريق أنه يمكن جعل البطارية الصالحة للأكل صغيرة بما يكفي لتناسب حبة دواء.









البيان