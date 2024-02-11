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مظاهرات مناهضة لنتنياهو في تل أبيب

2/11/2024 1:09:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع، أمس السبت، مطالبين بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، ورفع عدد منهم مطالب باستقالة الحكومة.


واتهم أهالي المحتجزين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنسف المفاوضات الجارية مع حماس عبر وسطاء دوليين.


وقالت والدة شاب إسرائيلي محتجز في غزة في كلمتها إن التوصل إلى اتفاق قد "يعيد المحتجزين إلى وطنهم غدا".


وهتفت مخاطبة نتنياهو "لقد صوت لك، متى ستصوت لي؟".


وطالب المشاركون في مسيرة أخرى في تل أبيب الحكومة بالتنحي ودعوا إلى انتخابات جديدة.

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