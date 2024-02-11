مظاهرات مناهضة لنتنياهو في تل أبيب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع، أمس السبت، مطالبين بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، ورفع عدد منهم مطالب باستقالة الحكومة.
واتهم أهالي المحتجزين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنسف المفاوضات الجارية مع حماس عبر وسطاء دوليين.
وقالت والدة شاب إسرائيلي محتجز في غزة في كلمتها إن التوصل إلى اتفاق قد "يعيد المحتجزين إلى وطنهم غدا".
وهتفت مخاطبة نتنياهو "لقد صوت لك، متى ستصوت لي؟".
وطالب المشاركون في مسيرة أخرى في تل أبيب الحكومة بالتنحي ودعوا إلى انتخابات جديدة.
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