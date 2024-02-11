ازدحام مروري بسبب تصادم مركبتين بعد نفق الاستقلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الملازم1 مؤيد محافظة، من إدارة السير المركزية، إنه تم صباح اليوم، التعامل مع بعض المعوقات على طرق في العاصمة عمّان.



وبيّن محافظة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم صباح اليوم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، بعد نفق الاستقلال، بسبب التتابع القريب، دون وقوع إصابات، ما سبب بعض الازدحام المروري، حيث تم رفع العوائق وتسيير حركة السير من قبل المجموعات.



وأضاف أنه تم التعامل مع تعطّل مركبة داخل نفق الشعب، وتم تحريك دورية للموقع وإبعاد المركبة عن الطريق.



ودعا محافظة السائقين إلى أهمية تفقد المركبة قبل الخروج فيها، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات، عدم الانشغال بالهاتف النقال أثناء القيادة.