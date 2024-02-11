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الأردن يشارك في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية

2/11/2024 1:09:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشارك وزير المالية محمد العسعس، اليوم الأحد، في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في الإمارات العربية المتحدة.


ويأتي المنتدى تحت عنوان "تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون والقضايا المالية المستقبلية في ظل قيود تمويل أكثر تشدداً: دور الدعم، وإدارة الضرائب، وإصلاحات مؤسسات القطاع العام".


وافتتح أعمال المنتدى كل من وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد بن محمد التركي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، وبحضور ومشاركة وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.


ويناقش المنتدى قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية، بهدف تبادل التجارب والخبرات والوقوف على التحديات التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية وأولويات الإصلاح.


ويتناول المنتدى تحديات إصلاحات دعم الطاقة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بهدف تحقيق مستقبل يتسم بالاستدامة والتكافل الاجتماعي، ويتطرق إلى المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة من أجل تعزيز قدرة الحكومات على تحقيق أهدافها المالية والاقتصادية، إضافةً إلى أهمية تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لمواجهة ضغوط الإنفاق وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال تحسين إدارة الضرائب، مع تقييم التقدم المحرز في المنطقة العربية.

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