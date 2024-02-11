سكوت ريتر ينتقد كلينتون: كارلسون حقق ما عجز عنه بلينكن وبايدن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، إنه لا يحق للوزيرة السابقة هيلاري كلينتون انتقاد الصحفي تاكر كارلسون، لأنه تبين للجميع تقدمه عليها بشكل كبير كدبلوماسي.



في وقت سابق، وصفت كلينتون التي شغلت سابقا منصب وزيرة الخارجية الأمريكية، الصحفي تاكر كارلسون بأنه "الأحمق المفيد" لروسيا، بسبب المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف ريتر، في مقابلة مع قناة Judging Freedom على يوتيوب: "إنها السخرية بحد ذاتها، عندما يقوم أحمق بوصف شخص آخر بالأحمق المفيد. والفرق الوحيد هو أنه لا يوجد شيء مفيد في شخص هيلاري".



ووفقا للاستخباراتي السابق، قام الصحفي كارلسون بتأدية عمل عجز عن القيام به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وكذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، بل وحتى كلينتون نفسها من القيام به أثناء وجودها في المناصب الحكومية الرسمية.



ويرى الخبير، أن الصحفي كارلسون وبخلاف وزراء الخارجية، أظهر الفن الحقيقي للدبلوماسية بالاستماع لموقف فلاديمير بوتين.



وقال ريتر: "الاستماع لأي شخص لا يعني بتاتا أننا نتفق معه. بل يعني أننا نعرف ولدينا فهم أنه يمكننا إصدار أحكام مستنيرة. لقد قام تاكر كارلسون بعمل أفضل مما فعلته هيلاري كلينتون على الإطلاق".



ومساء الجمعة الماضي، نشر كارلسون مقابلة مع الرئيس بوتين على موقعه الإلكتروني، ثم نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" ويوتيوب. منذ نشره، حصل الفيديو على أكثر من 170 مليون مشاهدة على X وحصل على أكثر من 10 ملايين مشاهدة على YouTube. وظهرت المقابلة أيضًا على موقع الكرملين على الإنترنت.



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