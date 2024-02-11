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زلزال بقوة 5 درجات يضرب ألتاي الروسية

2/11/2024 1:09:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد فرع ألتاي ــ سايان "الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية"، التابع لمركز الأبحاث الفيدرالي، أن زلزالا بقوة 5 درجات وقع في منطقة ألتاي الروسية.


وتشير البيانات إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.0 درجات، وشدته عند مركزه - 6.4 درجة.
ووقع الزلزال في تمام الساعة 08:24 بالتوقيت العالمي (11:24 بتوقيت موسكو).


بدورها، أوضحت الإدارة الإقليمية لوزارة حالات الطوارئ بجمهورية ألتاي عبر قناتها على تلغرام: أن مركز الزلزال كان على حدود مقاطعتي أوست-كانسكي وشيبالينسكي، في منطقة جبلية ليست بعيدة عن أراضي كازاخستان.


وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع أية إصابات أو أضرار.

روسيا اليوم


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