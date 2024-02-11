زلزال بقوة 5 درجات يضرب ألتاي الروسية

MENAFN - Al Wakeel News)أفاد فرع ألتاي ــ سايان "الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية"، التابع لمركز الأبحاث الفيدرالي، أن زلزالا بقوة 5 درجات وقع في منطقة ألتاي الروسية.



وتشير البيانات إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.0 درجات، وشدته عند مركزه - 6.4 درجة.

ووقع الزلزال في تمام الساعة 08:24 بالتوقيت العالمي (11:24 بتوقيت موسكو).



بدورها، أوضحت الإدارة الإقليمية لوزارة حالات الطوارئ بجمهورية ألتاي عبر قناتها على تلغرام: أن مركز الزلزال كان على حدود مقاطعتي أوست-كانسكي وشيبالينسكي، في منطقة جبلية ليست بعيدة عن أراضي كازاخستان.



وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع أية إصابات أو أضرار.

روسيا اليوم