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فيديو - ضباب كثيف يلف المفرق

2/11/2024 1:09:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لف ضباب كثيف مناطق واسعة في المفرق مع ساعات الفجر الأولى اليوم الأحد.


وأظهر مقطع فيديو وصل "الوكيل الاخباري" ضباب كثيف أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الرئيسية في المفرق.


وكانت دائرة الأرصاد الجوية حذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.


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