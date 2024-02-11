فيديو - ضباب كثيف يلف المفرق
التاريخ
2/11/2024 1:09:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لف ضباب كثيف مناطق واسعة في المفرق مع ساعات الفجر الأولى اليوم الأحد.
وأظهر مقطع فيديو وصل "الوكيل الاخباري" ضباب كثيف أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الرئيسية في المفرق.
وكانت دائرة الأرصاد الجوية حذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.
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