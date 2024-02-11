خمسة قتلى إثر انهيار مبنى سكني في المدينة العتيقة لفاس المغربية

MENAFN - Al Wakeel News)لقي 5 أشخاص ثلاثة رجال وامرأتان مصرعهم إثر انهيار مبنى سكني، مساء يوم السبت، بالمدينة العتيقة لفاس المغربية، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملية البحث تحت الأنقاض وتأمين مكان الحادث.وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن "المبنى المنهار يقع بحي زقاق الرمان قرب ساحة باب الكيسة (اعجيسة) غير بعيد عن وسط المدينة العتيقة".



وأكدت مصادر أن "المبنى كان يسكنه خمسة أشخاص تجمعهم علاقة قرابة، وقد لقوا مصرعهم جميعا تحت الأنقاض".

وأرجعت المصادر سبب الانهيار إلى "الزخات المطرية القوية التي شهدتها مدينة فاس يومي الجمعة والسبت"، موضحة أن الانهيار أعقب ظهور تصدعات بالمبنى العتيق الذي يتألف من ثلاثة طوابق.



وأضافت أن "سكان طابقين اضطروا إلى إخلاء المبنى، بينما اختارت الأسرة المنكوبة البقاء بشقتها رغم الأخطار المحدقة التي أصبحت تهدد محل إقامتها بعد ظهور التصدعات".

روسيا اليوم