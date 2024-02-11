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مسؤول إعلامي كويتي: الإعلام الإلكتروني في حاجة إلى إعادة تقييم مستوى المحتوى والمهنية

2/11/2024 1:04:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 10 - 2 (كونا) -- أكد الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام الكويتية لافي السبيعي اليوم السبت أن الإعلام الإلكتروني في حاجة إلى إعادة تقييم مستوى المحتوى والمهنية مع التحلي بالمسؤولية الوطنية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السبيعي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه وفد الوزارة المشارك في الاجتماع ال20 للجنة العربية للاعلام الإلكتروني التابعة لجامعة الدول العربية الذي استضافته الاردن في اليومين الماضيين.
وقال السبيعي إن "ما تشهده ساحة الإعلام الإلكتروني يتطلب التحقق أولا من المعلومات قبل نشرها بواسطة فريق متخصص يتحمل المسؤولية الذاتية ويتجنب مخالفة المحاذير" مشددا على ضرورة عدم الانحراف عن مسار العمل المهني مع تجنب نقل الأخبار "غير الصحيحة" أو النقل عن مصادر "غير موثوقة".
وأضاف "إننا في حاجة إلى تعديل بعض الممارسات الإعلامية وفق معايير وضوابط تتمثل في الرقابة الذاتية والمسؤولية الوطنية وعدم التركيز على السلبيات وتجاهل الإيجابيات لتحقيق التوازن والحفاظ على كرامة الإنسان مع الابتعاد عن التهديد والتشهير عبر نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة".
ولفت السبيعي إلى ضرورة التكامل بين الإعلام التقليدي والجديد لصناعة محتوى هادف ونقل أخبار ذات مصداقية والتحقق من مصدر الأخبار الخارجية عبر وكالتين رسميتين على الأقل حفاظا على سمعة ومصداقية وسائل الإعلام الإلكترونية.
وأوضح أن الاجتماع الذي ترأسه الأردن ناقش عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال وبحث توصيات الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني برصد ودراسة الألعاب الإلكترونية التي تحرض على العنف والإرهاب وتأثيرها على الأمن المجتمعي في الدول العربية.
وذكر أن المجتمعين ناقشوا دور صانعي المحتوى في مواجهة الخطاب المتطرف ونشر الوعي من خلال التحقق من الأخبار مبينا أن التوصيات الصادرة عن الاجتماع سيتم رفعها إلى اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب المقبل للموافقة عليها.
وقال السبيعي إن "وزارة الإعلام الكويتية وبناء على توجيهات وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري مستعدة لإطلاق صفحتها على الموقع الإلكتروني للجنة العربية للاعلام الإلكتروني لنشر القوانين والقرارات المنظمة للاعلام والفعاليات والمناسبات الوطنية بعد انتهاء فريق الجامعة العربية من إطلاق هذا الموقع".
وكان الاجتماع ال20 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني التابعة لجامعة الدول العربية قد انعقد في اطار الملتقى العربي للاعلام الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في السادس من الشهر الحالي بمشاركة شخصيات سياسية وإعلامية ومشاركة وفود ومنظمات حكومية وخاصة من مختلف الدول العربية.
وتضمن برنامج الملتقى الذي اختتم اعماله يوم الأول من أمس ايضا تنظيم الملتقى الأول للمؤثرين وصناع المحتوى في مجال التنمية المستدامة وحلقة نقاشية حول الأمن السيبراني وتحصين المواقع والمنصات العربية وحمايتها من الاختراقات والهجمات الإلكترونية والاجتماع ال26 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.
كما يتضمن جدول الأعمال عدة جلسات عمل حول موضوعات (آفاق التنمية في العالم العربي: التحديات والفرص) و(دور صناع المحتوى في مكافحة الخطاب المتطرف والتوعية بأهداف التنمية المستدامة) و(التكامل بين الوسائط التقليدية وإنشاء المحتوى) و(الأخبار الزائفة وتدقيق الوقائع). (النهاية)

ع م ن / م خ




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