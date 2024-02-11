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دولة الكويت تستضيف غدا ملتقى السياحة الاقتصادية في الوطن العربي الأول بمشاركة 12 دولة

2/11/2024 1:04:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 2 (كونا) -- تستضيف دولة الكويت غدا الأحد فعاليات ملتقى السياحة الاقتصادية في الوطن العربي الأول الذي ينظمه مجلس سيدات الأعمال العرب لمدة خمسة أيام بمشاركة وفود من 12 دولة.
وتأتي استضافة دولة الكويت لهذا الملتقى عقب اختيارها كـ"نموذج للاقتصاد العربي" من قبل لجنة الاستثمار التابعة لـ(مجلس سيدات الأعمال).
ويتضمن الملتقى الذي يشرف على تنظيمه الاتحاد الكويتي لأصحاب المهن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بصفته عضوا في مجلس (سيدات الأعمال) بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية الكويتية العديد من الأنشطة والفعاليات منها زيارة الوفود المشاركة لمواقع سياحية تتحدث عن تاريخ دولة الكويت.
وتقام على هامش الملتقى ندوة اقتصادية ريادية تركز على كيفية الاستثمار في الشباب وتمكين المرأة اقتصاديا وذلك بعد غد في فندق المارينا.
من جانبها قالت رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله الصباح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت بهذه المناسبة إن "اختيار دولة الكويت كنموذج للاقتصاد والاستثمار في الوطن العربي يعكس وضعها الإقليمي وما تمثله من ثقل اقتصادي هام وما كان هذا ليحدث إلا من خلال ما توفره الدولة من تسهيلات ومناخ استثماري بالشكل الذي يسمح بأن تتبوأ البلاد مكانتها المعهودة".
وأضافت الشيخة الدكتورة حصة الصباح وهي رئيس (اتحاد أصحاب المهن) أن "دولة الكويت دأبت على مدار تاريخها الطويل أن تكون قدوة للإجراءات الاقتصادية التي تصب في مصلحة المجتمع" كما أنها "كانت ولا تزال سباقة في كل شيء وفي مختلف المجالات ويعتبرها الجميع الأرض المحبة المعطاءة لذا جاء اختيارها من قبل مجلس سيدات الأعمال العرب للتعرف على البنية الاقتصادية فيها".
من جانبها قالت نائب رئيس (الاتحاد) خيرية دشتي في كلمة مماثلة إن الملتقى سيشهد مشاركات من السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان ومصر ولبنان وسوريا والأردن والجزائر وتونس والمغرب.
وأوضحت دشتي أن الفعاليات والأنشطة تتضمن زيارات إلى متحف الكويت الوطني والمركز العلمي ومتحف قصر السلام ودار الآثار الإسلامية ومركز عبدالله السالم الثقافي والأسواق الشعبية العريقة كأسواق المباركية والمجمعات الحضارية المتقدمة.
بدورها قالت أمين سر (الاتحاد) جميلة الدواس في كلمة مماثلة إن الاتحاد الذي أبصر النور في 2015 يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا والمساهمة في تنمية القدرات الاقتصادية للقطاع الخاص بما ينعكس إيجابا على المجتمع فضلا عن زيادة الوعي بمجالات تمكين المرأة اقتصاديا وتفعيل وتعزيز دور صاحبات المشاريع.
وأضافت الدواس أن (الاتحاد) يهدف أيضا إلى تأصيل قدرات العمل في تشجيع المهارات الحرفية وتبني القضايا التي تواجه أصحاب المهن الصغيرة والمتوسطة والاستمرار في فتح قنوات الحوار الفعال مع مؤسسات الدولة لإزالة المعوقات وإيجاد الحلول التي تحقق أهداف التنمية.
وذكرت أن (الاتحاد) يتطلع لأن يكون مركزا رائدا في الخدمات الريادية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوسيع القاعدة الاقتصادية الوطنية للتنمية المستدامة لتواكب التطورات الاقتصادية العالمية مع العمل على إبراز رواد الأعمال والحاضنات الاقتصادية.
من جهته قال رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية مشاري العبد الجليل في كلمة مماثلة إن الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام تقوم بدورها على الوجه الأكمل لجهة توفير بيئة أعمال مميزة تسهم في استقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال بما يصب في صالح الأسرة والمجتمع ويحقق الرفاهية للشعب الكويتي. (النهاية) م ر ف / ع ع ح

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