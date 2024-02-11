دولة الكويت تستضيف غدا ملتقى السياحة الاقتصادية في الوطن العربي الأول بمشاركة 12 دولة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 2 (كونا) -- تستضيف دولة الكويت غدا الأحد فعاليات ملتقى السياحة الاقتصادية في الوطن العربي الأول الذي ينظمه مجلس سيدات الأعمال العرب لمدة خمسة أيام بمشاركة وفود من 12 دولة.
وتأتي استضافة دولة الكويت لهذا الملتقى عقب اختيارها كـ"نموذج للاقتصاد العربي" من قبل لجنة الاستثمار التابعة لـ(مجلس سيدات الأعمال).
ويتضمن الملتقى الذي يشرف على تنظيمه الاتحاد الكويتي لأصحاب المهن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بصفته عضوا في مجلس (سيدات الأعمال) بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية الكويتية العديد من الأنشطة والفعاليات منها زيارة الوفود المشاركة لمواقع سياحية تتحدث عن تاريخ دولة الكويت.
وتقام على هامش الملتقى ندوة اقتصادية ريادية تركز على كيفية الاستثمار في الشباب وتمكين المرأة اقتصاديا وذلك بعد غد في فندق المارينا.
من جانبها قالت رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله الصباح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت بهذه المناسبة إن "اختيار دولة الكويت كنموذج للاقتصاد والاستثمار في الوطن العربي يعكس وضعها الإقليمي وما تمثله من ثقل اقتصادي هام وما كان هذا ليحدث إلا من خلال ما توفره الدولة من تسهيلات ومناخ استثماري بالشكل الذي يسمح بأن تتبوأ البلاد مكانتها المعهودة".
وأضافت الشيخة الدكتورة حصة الصباح وهي رئيس (اتحاد أصحاب المهن) أن "دولة الكويت دأبت على مدار تاريخها الطويل أن تكون قدوة للإجراءات الاقتصادية التي تصب في مصلحة المجتمع" كما أنها "كانت ولا تزال سباقة في كل شيء وفي مختلف المجالات ويعتبرها الجميع الأرض المحبة المعطاءة لذا جاء اختيارها من قبل مجلس سيدات الأعمال العرب للتعرف على البنية الاقتصادية فيها".
من جانبها قالت نائب رئيس (الاتحاد) خيرية دشتي في كلمة مماثلة إن الملتقى سيشهد مشاركات من السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان ومصر ولبنان وسوريا والأردن والجزائر وتونس والمغرب.
وأوضحت دشتي أن الفعاليات والأنشطة تتضمن زيارات إلى متحف الكويت الوطني والمركز العلمي ومتحف قصر السلام ودار الآثار الإسلامية ومركز عبدالله السالم الثقافي والأسواق الشعبية العريقة كأسواق المباركية والمجمعات الحضارية المتقدمة.
بدورها قالت أمين سر (الاتحاد) جميلة الدواس في كلمة مماثلة إن الاتحاد الذي أبصر النور في 2015 يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا والمساهمة في تنمية القدرات الاقتصادية للقطاع الخاص بما ينعكس إيجابا على المجتمع فضلا عن زيادة الوعي بمجالات تمكين المرأة اقتصاديا وتفعيل وتعزيز دور صاحبات المشاريع.
وأضافت الدواس أن (الاتحاد) يهدف أيضا إلى تأصيل قدرات العمل في تشجيع المهارات الحرفية وتبني القضايا التي تواجه أصحاب المهن الصغيرة والمتوسطة والاستمرار في فتح قنوات الحوار الفعال مع مؤسسات الدولة لإزالة المعوقات وإيجاد الحلول التي تحقق أهداف التنمية.
وذكرت أن (الاتحاد) يتطلع لأن يكون مركزا رائدا في الخدمات الريادية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوسيع القاعدة الاقتصادية الوطنية للتنمية المستدامة لتواكب التطورات الاقتصادية العالمية مع العمل على إبراز رواد الأعمال والحاضنات الاقتصادية.
من جهته قال رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية مشاري العبد الجليل في كلمة مماثلة إن الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام تقوم بدورها على الوجه الأكمل لجهة توفير بيئة أعمال مميزة تسهم في استقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال بما يصب في صالح الأسرة والمجتمع ويحقق الرفاهية للشعب الكويتي. (النهاية) م ر ف / ع ع ح
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