بدافع الغيرة .. عجوز تحاول قتل زوجها لتلقيه بطاقة بريدية من حبيبته قبل 60 عاماً

ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية القبض على عجوز تبلغ من العمر 71 عامًا حاولت قتل زوجها بعد أن تلقى بطاقة بريدية من امرأة كان على علاقة عاطفية بها قبل 60 عامًا.

وقالت الشرطة إنها عندما وصلت إلى مكان الحادث وجدت الزوج في حالة مزرية للغاية وبه عدة كدمات خطيرة وجروح، بالإضافة إلى آثار عض كانت تنزف بغزارة، يذكر أن العجوز التي تدعى بيرثا يالتر وزوجها ميمو يالتر متزوجان منذ 52 عاماً، وفقا لموقع news9live.

وأثارت البطاقة البريدية التي تلقاها الزوج من المرأة غيرة بيرثا التي حاولت بعد ذلك قتل زوجها عن طريق خنقه بالوسادة، واعترفت بيرثا بأنها حرمته من هاتفه الخلوي بعدما استطاع تصوير لقطات من اعتدائها عليه.



