أكرم عفيف يكشف سبب احتفاله بطريقة طريفة خلال المباراة النهائية

كشف نجم منتخب قطر وأفضل لاعب وهداف كأس آسيا لكرة القدم أكرم عفيف عن سبب احتفاله بطريقة طريفة خلال المباراة النهائية التي أحرز فيها ثلاثية "هاتريك" قادت "العنابي" للفوز على الأردن 3-1 والاحتفاظ باللقب.

وقال عفيف في المؤتمر الصحافي بعد المباراة "ما قمت به هو من أجل زوجتي التي تحمل الجنسية الكويتية وكانت تشاهد أول مباراة لي هنا".

وكان عفيف يرفع ورقة تظهر رسم الجوكر ومن الجهة الأخرى حرف "إس" وهو الحرف الأول لزوجته".

وقال عفيف الذي جاءت أهدافه الثلاثة من ركلات جزاء "أنا سعيد بالفوز أكثر من الهاتريك، لا أستطيع أن أصف شعوري بكلمات. ما تحقق ليس بالسهل ونحن ندين بذلك إلى المدرب".

وتحدث عن امكانية الاحتراف مجددا في قارة أوروبا بعد أن خاض تجربة في ثلاثة أندية وقال "أنا راغب بذلك، القرار ليس سهلا، الأمر يتعلق بقراري وقرار زوجتي والنادي الذي ألعب فيه والاتحاد الذي أنتمي إليه".

أما المدرب الإسباني ماركيس لوبيس فقال "سعيد جدا للشعب القطري، للاعبين للجهاز الفني، كانت مباراة صعبة، كان هناك توتر. قد لا تكون المباراة على مستوى عال، لكن الجميع يتذكر الفائز فقط".

وعن امكانية استمراره على رأس الجهاز بعد أن استعان الاتحاد القطري بخدماته قبل نحو 40 يوما فقط للحلول بدلا من البرتغالي كارلوس كيروش المقال من منصبه، قال "في الوقت الحالي سأعود إلى نادي الوكرة حيث أعمل ولم اتحدث عن المستقبل مع أحد".

وكشف بأنه خلال مراسم التتويج "شكرت أمير قطر على الثقة التي منحوني إياها، أنا استلمت تدريب المنتخب يوم 24 ديسمبر وبالتالي كانت الفترة قصيرة".

ونوه بلاعبيه بقوله "قام اللاعبون بتطبيق أفكارنا واستوعبوا خططنا في فترة قصيرة والفضل يعود إليهم".

أما مدرب الأردن المغربي حسين عموتة فقال "مع الاسف، مجريات المباراة لم تجر كما شئنا، لم نكن مركزين وارتكبنا بعض الأخطاء. لعبنا بارتباك كبير في البداية".

وأضاف "الشوط الثاني كان أفضل بالنسبة إلينا ونجحنا في العودة في النتيجة. لكن توقيت ركلة الجزاء الثانية كان قاسيا علينا".

وتابع "على العموم أهنئ اللاعبين الذين قدموا بطولة بمستوى عال واكتسبوا الاحترام والفريق تطور بشكل ممتاز".

وتابع "المنتخب ارتقى لمستوى أعلى ويجب أن نواصل تطوير مستواه الفني".

أما مدافع المنتخب الأردني إحسان حداد فقال "يجب ألا ننسى كل ما قدمناه بسبب 90 دقيقة في المباراة النهائية لا سيما بأننا كنا نلعب أمام حامل اللقب وصاحب الأرض".

وأضاف "نعتذر من جمهورنا الذي كان سندا كبيرا لنا. قصّرنا اليوم لكننا نوعدهم بأن القادم سيكون أفضل".

ونوّه بالمدرب الذي "زرع فينا قوة وطموحا أكبر وصرنا أكثر ثقة".





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