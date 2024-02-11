أمطار الخير تعم الإمارات في بداية منخفض جوي يستمر حتى الثلاثاء

واصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة والخفيفة هطولها على أغلب مناطق الدولة منذ فجر اليوم، وذلك لتأثّر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً معه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي غربي عمل على تدفق كميات كثيفة من السحب من جهة الغرب.

ونتيجة لتعمق المنخفض الجوي العلوي اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة تتخللها السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار رعدية مختلفة الغزارة على فترات، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم حتى ساعات الليل مع استمرار سقوط الأمطار، ثم تتعمق الحالة مرة أخرى صباح الاثنين مع تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة على مناطق مختلفة من الدولة يصاحبها رياح تصل أحيانا إلى 70 كم/س وتخف كميات السحب تدريجياً من بعد العصر

يوم غد "الاثنين" وتقل فرصة سقوط الأمطار ليلاً.

فيما استمرت الرياح النشطة والقوية أحيانا، وكانت مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني الرؤية الأفقية.

وشهدت إمارة أبوظبي سقوط متفاوتة حيث سقطت أمطار غزيرة ومتوسطة على منطقة الظفرة في مدينة زايد وحبشان وأم ليله وبدع دعفس وبوحصا ومزيرعة وعلى منطقة قرين العيش ومخيرز وغياثي وارزنة وجزيرة دلما والسلع، ومتوسطة على جزيرة أبوظبي والحمرا والخزنة بالعين وخفيفة على المصفح والختم وطريف والمرفأ والطويلة، كما سقطت أمطار خفيفة على خور خوير والرمس برأس الخيمة وخورفكان والخزامية والممزر ومتوسطة على كلباء بالشارقة وعلى الروضة ومشيرف في عجمان والخوانيج في دبي، ومتوسطة على سويحان في العين وعلى دبا الفجيرة.

وسقطت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على بدع المطاوعة في منطقة الظفرة وحرس حدود الجزيرة وسبخة مطي، وكانت متوسطة على طريق الشيخ محمد بن زايد في دبي، وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي والرويس وأبو الأبيض وعدد من الجزر.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة على الدولة اليوم "الأحد" بواقع 6.5 درجات مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 7:15 صباحا بتوقيت الإمارات.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تشهد منطقة الخليج العربي خلال شهر فبراير تأثيرات امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام، كما تتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال كما تتكاثر السحب الممطرة

أحياناً.

وقد سجلت أعلى كمية أمطار خلال شهر فبراير على قرية الحويلات برأس الخيمة في عام 1988 بواقع 317 ملم.





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