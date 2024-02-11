خفوت ألق مُنتقِي الأسهم

تكبدت إحدى استراتيجيات التحوط الأقدم والأشهر، خسائر تقدر بنحو 150 مليار دولار، من عمليات سحب قام بها العملاء على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث سئم المستثمرون من عدم قدرتهم على الاستفادة من الأسواق الصاعدة، أو حمايتهم خلال فترات الركود.

وتحاول صناديق شراء الأسهم طويل الأجل والبيع على المكشوف، كما يطلق عليها، شراء الأسهم المرجح أن تؤدي بشكل جيد، وتراهن ضد الأسماء التي يتوقع أن يكون أداؤها سيئاً. هذه الصناديق نفسها كان أداؤها سيئاً في أسواق الأسهم الأمريكية في 9 من السنوات الـ 10 الماضية، بحسب ((إي فيستمنت))، وذلك بعد أن فشلت في التكيف مع الأسواق التي تهيمن عليها البنوك المركزية إلى حد كبير.

ويعد الأداء الضعيف وانسحاب أموال المستثمرين، خطيئة الاستراتيجية التي اشتهرت بنجومها الذين ينتقون الأسهم، مثل جوليان روبرتسون من ((تايغر مانجمنت))، وبيير لاجرانج من ((جي لي جي))، وجون أرميتاج من ((إيجرتون)). وقال دونالد بيبر، المدير التنفيذي المشارك لشركة تريوم لصناديق التحوط، التي تُدير نحو 1.7 مليار دولار ((قبل 10 سنوات، اعتاد الناس التحدث عن منتقي الأسهم العظماء.

لكن لا يزال هناك بعض المشاهير، مثل كريس هون مدير صندوق تحوط تي سي آي، إلا أنه حالياً لم يعد لدينا الكثير مثله)). وابتكر هذه الصناديق للمرة الأولى عام 1949، المستثمر ألفريد وينسلو جونز، الذي يعتبر أول مدير صندوق تحوط في العالم، وقد صممت صناديق الاستثمار في شراء الأسهم طويلة الأجل والبيع على المكشوف ((للتحوط)) ضد تقلبات السوق على وجه العموم، عن طريق الرهان على الأسهم الرابحة والخاسرة.

ووفقاً لمجموعة ((إتش إف آر)) للبيانات، فقد حققت هذه الاستراتيجية عائدات من رقمين كل عام تقريباً في السوق الصاعدة، في تسعينيات القرن العشرين، حيث استفادت صناديق تحوط عديدة آنذاك من بيع مجموعات الدوت كوم المقيمة بأسعار مبالغ فيها.

وخلال الأزمة المالية العالمية، حققت صناديق مثل ((لانسداون بارتنرز))، ملايين الدولارات من الرهان ضد المقرض البريطاني المنهار نورثرن روك. لكن منذ ذلك الحين، واجهت العديد من هذه الصناديق صعوبات، وتعثرت في الأسواق التي هيمن عليها شراء البنوك المركزية للسندات، وأسعار الفائدة المنخفضة. في الوقت نفسه، تأخرت بشكل كبير عن صناديق تتبع المؤشرات الرخيصة التي حققت مكاسب ضخمة من السوق الصاعدة.

ووفقاً لتحليل ((فاينانشيال تايمز)) لبيانات قدمتها ((ناسداك إيفستمنت))، فالمستثمر الذي استثمر 100 دولار في صناديق تحوط للأسهم طويلة وقصيرة الأجل قبل 10 سنوات، سيكون لديه الآن في المتوسط 163 دولاراً.

ولو كان استثمر في متتبع مؤشر ((ستاندرد آند بورز 500)) من ((فانجارد))، مع إعادة استثمار الأرباح، لأصبح لديه 310 دولارات. وقال أحد مستشاري صندوق التقاعد الذي يخصص مليارات الدولارات لصناديق التحوط ((أنت لا تحتاج لأن يتفوق صندوق التحوط الخاص بك على مؤشر ستاندرد آند بورز كل عام، لكنك ترغب في أن يتفوق عليه بمرور الوقت، على سبيل المثال، خلال العقد الماضي)).

وعانت بعض الصناديق ذات الأسماء الكبيرة. وفي أكتوبر، سلطت صحيفة ((فاينانشيال تايمز)) الضوء على انسحاب مليارات الدولارات من صندوق التحوط ((بيلهام كابيتال)) في لندن، ويديره روس تورنر المدير السابق لمحفظة ((لانسداون)). وفي عام 2022، كشفت ((فاينانشيال تايمز)) أن صندوق تحوط ((أديلفي كابيتال))، بقيادة رودريك جاك ومارسيل يونججين، ستعيد رأس المال، وتصبح مكتباً عائلياً.

وعندما أغلقت ((لانسداون)) صندوقها الرائد لأسهم الأسواق المتقدمة عام 2020، اعترفت أنه أصبح من الصعب العثور على أسهم للبيع على المكشوف، ما جعل كثيرين يرون في ذلك علامة على وجود خلل عميق في القطاع. ولطالما اشتكى مديرو هذه الصناديق من أن أسعار الفائدة المنخفضة جداً، سمحت للشركات الأضعف، التي كانت سابقاً أهدافاً ممتازة للبيع قصير الأجل، بالاستمرار لفترة أطول، وفي بعض الحالات، سمحت لأسعار أسهمها بالارتفاع، ما صعب عليهم تحقيق أرباح.

لكن لم ينجح أيضاً ارتفاع أسعار الفائدة الحاد في إنعاش هذه الاستراتيجية. فبعد الخسائر الكبيرة، نتيجة الانكماش الاقتصادي عام 2022، كان يتوقع أن تحقق هذه الصناديق أرباحاً العام الماضي، لأنه كان من المفترض أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى فرز الشركات القوية من الضعيفة.

إلا أن الصناديق حققت مكاسب 6.1 % في المتوسط، مقارنة بمكاسب مؤشر ((ستاندرد آند بورز)) التي بلغت 26.3 %. وقال آدم سينغلتون المدير الاستثماري للعوائد الإضافية الخارجية في شركة ((مان سولوشنز))، التي تستثمر في صناديق تحوط أخرى، إن التقلبات المنخفضة والسوق الذي صعد العام الماضي، جعلا من الصعب على مديري صناديق إثبات جدارتهم.

وبدأ صبر المستثمرين في النفاد، بعد أكثر من عقد من المبررات، وقال ريتشارد بيروث الشريك الإداري في صندوق ((سيز كابيتال))، إن محافظه الاستثمارية لم تستثمر في صناديق الشراء طويل الأجل والبيع على المكشوف، لما يقرب من عامين.

وأضاف ((مع ارتفاع الرسوم، لم يقدم مديرو الشراء طويل الأجل والبيع على المكشوف، أداء يقترب حتى من المستوى الذي يبرر وجودهم في محفظتنا الاستثمارية. الأمر بهذه البساطة)).

وفقاً لـ ((ناسداك إنفستمنت))، فبعد 23 شهراً متتالياً من سحب المستثمرين أموالهم، انخفضت الأصول في صناديق الأسهم طويلة الأجل والبيع على المكشوف إلى 723 مليار دولار، أي دون مستوياتها قبل 5 سنوات.

وذهب بعض هذه التدفقات النقدية إلى صناديق التحوط متعددة المديرين، التي توزع أموال العملاء على مجموعة استراتيجيات، بما فيها استراتيجية شراء الأسهم طويل الأجل والبيع على المكشوف. وتستثمر هذه الصناديق بشكل كبير في إدارة المخاطر، وتكون أقل تأثراً بأداء منتقي الأسهم المتألقين.

لكن لا يشعر الجميع بالتشاؤم، فحسبما قال أحد المسؤولين التنفيذيين، إن ثمّة مؤشرات مُبكرة على أن البيع على المكشوف أصبح أخيراً ((أكثر فائدة))، حيث ضرب ارتفاع أسعار الفائدة الشركات الرديئة. فيما يعتقد بعض المُخصصين، مثل كير بولي الرئيس المُشارك لإدارة الحلول الاستثمارية البديلة في بنك التخصيص السويسري ((يو بي بي))، أن الصناديق ستُحقِق أرباحاً، مع تحوّل اهتمام السوق مرة أُخرى إلى أساسيات الشركات.

وقال ماريو أونالي مُدير محفظة في شركة ((كايروس)) الاستثمارية: ((أنا متفائل بشأن آفاق استراتيجيات الشراء طويل الأجل والبيع على المكشوف. سنرى صناديق الاستثمار في الشراء طويل الأجل والبيع على المكشوف، تعود بقوة إلى مستويات ما قبل 2008 على الأرجح)). لكن كان أحد المسؤولين التنفيذيين في أحد هذه الصناديق أقل تفاؤلاً، حيث قال إن الانخفاض المتوقع على نطاق واسع في أسعار الفائدة العالمية، سيضر بالقطاع.

وأضاف ((من هو صندوق التحوط الذي قال إن العقد القادم لن يكون رائعاً (لاستراتيجيته الخاصة)؟))، (لكن) صناديق التحوط طويلة الأجل ستستمر في التضاؤل، إذا عادت أسعار الفائدة إلى الصفر.