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الذهب يتراجع عند التسوية ويتكبّد 0.75 % خسائر أسبوعية

2/11/2024 1:00:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات أول من أمس، مع تركيز المستثمرين على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في يناير، المقرر صدورها بعد غدٍ، لبناء توقعات بشأن موعد خفض الفيدرالي للفائدة.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل 0.45 % أو 9.2 دولاراً عند 2038.7 دولاراً للأوقية، بعد أن لامست 2051.9 دولاراً، ليسجل المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بلغت 0.75 %.

وخلال التعاملات انخفضت قيمة مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، 0.1 % عند 104.06 نقاط.

ووفقاً لما نشره مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 % في ديسمبر بدلاً من 0.3 % كما جاء في تقرير سابق، لكن تم تعديل بيانات نوفمبر لتظهر ارتفاع المؤشر 0.2 % بدلاً من 0.1 %. وأظهرت أداة ((فيد واتش)) تراجع توقعات الأسواق لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع مارس المقبل.

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