النفط يقفز 6 % في أسبوع بدعم شح المعروض

(MENAFN
- Al-Bayan)
قفزت أسعار النفط نحو 6 %، أول من أمس، مقارنة بالأسبوع الماضي، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، والضغوط التي تشهدها أسواق منتجات معامل التكرير جراء الانقطاعات.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتاً، أو 0.7 % إلى 82.19 دولاراً للبرميل عند التسوية، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتاً، أي 0.8 %، إلى 76.84 دولاراً عند التسوية.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط على مدار الأسبوع، مدعومة برفض إسرائيلي على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة، وجاء الارتفاع بعد خسارة 7 % الأسبوع قبل الماضي.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، إن شركات طاقة أمريكية أضافت الأسبوع الماضي أيضاً 4 منصات للنفط والغاز الطبيعي، إلى 623 منصة، في أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر.
وعاد الإنتاج المحلي الأمريكي الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يومياً، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية وفي الشهر الماضي، تسبب الطقس البارد في حدوث إغلاق واسع النطاق في المناطق المنتجة للنفط.
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