النفط يقفز 6 % في أسبوع بدعم شح المعروض

قفزت أسعار النفط نحو 6 %، أول من أمس، مقارنة بالأسبوع الماضي، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، والضغوط التي تشهدها أسواق منتجات معامل التكرير جراء الانقطاعات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتاً، أو 0.7 % إلى 82.19 دولاراً للبرميل عند التسوية، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتاً، أي 0.8 %، إلى 76.84 دولاراً عند التسوية.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط على مدار الأسبوع، مدعومة برفض إسرائيلي على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة، وجاء الارتفاع بعد خسارة 7 % الأسبوع قبل الماضي.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، إن شركات طاقة أمريكية أضافت الأسبوع الماضي أيضاً 4 منصات للنفط والغاز الطبيعي، إلى 623 منصة، في أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر.

وعاد الإنتاج المحلي الأمريكي الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يومياً، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية وفي الشهر الماضي، تسبب الطقس البارد في حدوث إغلاق واسع النطاق في المناطق المنتجة للنفط.