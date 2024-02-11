دبي تستضيف مؤتمر الهيئات الاقتصادية والمهنية 27 فبراير

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية يومي 27 و28 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار ((قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير)).

ويستهدف المؤتمر ترسيخ مكانة دبي لتكون ضمن أهم 3 وجهات عالمية للسياحة التخصصية والأعمال، وبما يعزز مكانتها على الخريطة العالمية كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال والاجتماعات لممثلي الهيئات والجمعيات الدولية ضمن مختلف القطاعات.

ويمكن المؤتمر الهيئات حول العالم من استكشاف الآفاق الاقتصادية والقدرات التنافسية التي تتمتع بها الإمارة؛ فضلاً عن التواصل مع أكثر الأسواق ديناميكية وحيوية في المنطقة. كما يشكل منصة مثالية للتواصل بين المشاركين وتبادل الآراء مما يسهم إيجابياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

جهود

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نكثف جهودنا بشكل مستدام، لتطوير قطاع الهيئات والجمعيات في الإمارة، إيماناً بأهميته القصوى في المساهمة في تطوير المعرفة وصقل المواهب وتعزيز الاحترافية، بما يتماشى مع طموحات رؤية الإمارة الهادفة إلى دفع التنمية الاقتصادية والمضي بها قدماً إلى الأمام.

وأضاف: يوفر مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، والذي يضم أكثر من 70 عضواً وسط توقعات بزيادة الأعضاء، دعماً غير محدود وذلك من خلال الاستفادة من حجم الاقتصاد المتنامي في الإمارة والاستفادة من الخبراء وتوفير مرافق مركزية.

علاوة على ذلك؛ فإن مشاركة المركز في المحافل الدولية بما في ذلك عضويته في مراكز الجمعيات العالمية للشراكات، يعزز الدور الرائد له في تحقيق أهدافه دولياً والدخول في شراكات وتعاون مشترك مع هيئات وجمعيات أخرى؛ ليعكس المكانة المميزة لإمارة دبي كمركز رائد لاستقطاب المؤتمرات والفعاليات العالمية.

رؤية

من جانبه، قال حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: يتناغم المؤتمر مع رؤية مشتركة تجمع الهيئات الاقتصادية والمهنية مع دبي وهي الجاهزية لاستشراف المستقبل واستكشاف الفرص الجديدة، وتسخيرها لخدمة الأهداف الموضوعة.

ويستقطب المؤتمر مجموعة من الخبراء وقادة الفكر والأعمال حول العالم؛ الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد ووجهة متميزة للهيئات الاقتصادية والمهنية.

وأضاف: لا يقتصر دور قطاع الهيئات المهنية والاقتصادية على المساهمة في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة؛ بل يشكل أيضاً عاملاً حيوياً في التغيير الإيجابي نحو الأفضل. ندرك أن أهم ميزة تنافسية توفرها هذه الهيئات للمدن التي تستضيفها هي توفير شبكة موحدة من المعلومات والبيانات، مما يدعم الأفراد والشركات والمجتمعات في مجالات التحول الرقمي والعولمة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

فرص

وأكدت الدورة السابقة للمؤتمر الدور الكبير والفعال من قبل قطاع الهيئات الاقتصادية والمهنية في بناء المجتمعات والنهوض بها، حيث تم استعراض الفرص المتاحة ومدى تأثيرها المجتمعي. وسوف توفر دورة 2024 منصة مهمة لتقييم الأفكار الجديدة والمفاهيم المبتكرة المطروحة في النقاشات.

وقطعت دبي أشواطاً طويلاً في الاستثمار في التنمية البشرية والتكنولوجيا المتقدمة، في ظل تعزيز تنافسيتها العالمية ودعم الابتكار والنهوض بالاقتصاد القائم على المعرفة. وفي هذا السياق؛ اجتمع عدد متزايد من الهيئات الاقتصادية والمهنية في الإمارة لتبادل المعرفة والتواصل فيما بينهم، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة مما يعزز المشهد الاقتصادي وزيادة رأس المال البشري في الدولة.

وتسهم الجمعيات والهيئات المهنية والاقتصادية في رفع مستويات الجودة والأخلاقيات المهنية وتعزيز الحوار العام المستنير وتطوير رأس المال البشري؛ الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الطموحة D33 في ظل المساعي الرامية إلى تحويل المدينة إلى مركز اقتصادي عالمي؛ حيث سوف تلعب الجمعيات دوراً حيوياً في دفع الحركة التجارية والاستثمار والتقدم المستدام.