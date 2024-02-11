Sunday, 11 February 2024 10:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


20 مليار دولار حجم قطاع الترفيه بالإمارات 2027

2/11/2024 1:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت ((كين ريسيرش))، عن توقّعاتها لسوق الترفيه والتسلية في دولة الإمارات، موضحةً أنّه من المتوقع أن يصل نمو هذه الصناعة إلى 20 مليار دولار، بحلول عام 2027.

وأشارت منصّة الأبحاث العالمية إلى أنَّ بيئة الأعمال السياحية المزدهرة في الدولة، والأسعار المرتفعة، جنباً إلى جنب مع رغبة المواطنين والمقيمين والزوّار في السياحة الترفيهية سيساهم في تعزيز الصناعة في الإمارات.

وكشفت عن أنَّ السياحة تعدّ محفزاً رئيسياً لنمو صناعة الترفيه والتسلية في الدولة، والتي تدعّمها الأماكن السياحية الشهيرة، مثل: دبي باركس آند ريزورتس، وبرج خليفة وغيرها، والتي تساهم في جذب الملايين من الزوّار سنويّاً إلى الدولة.

وأكدت ((كين ريسيرش))، أن توافد ملايين الزوّار بغرض السياحة سنوياً يساهم في إدخال إيرادات هائلة بقطاعي الترفيه والتسلية، ما يؤدي إلى نموّه وتوسّعه المستدام مشددةً على أنّ الإمارات تتميز بمشهد ترفيهي متنوّع على نطاق واسع، إذ يمكن للزوّار استكشاف أنواع متنوّعة وهائلة من المأكولات المفضّلة بالإضافة إلى توافر مراكز الملاهي والمتنزهات والمتاحف والحدائق المائية والمعارض الفنية، جنباً إلى جنب مع الحفلات الموسيقية الحية والموسيقى والعروض المسرحية.

MENAFN11022024000110011019ID1107837148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث