20 مليار دولار حجم قطاع الترفيه بالإمارات 2027

كشفت ((كين ريسيرش))، عن توقّعاتها لسوق الترفيه والتسلية في دولة الإمارات، موضحةً أنّه من المتوقع أن يصل نمو هذه الصناعة إلى 20 مليار دولار، بحلول عام 2027.

وأشارت منصّة الأبحاث العالمية إلى أنَّ بيئة الأعمال السياحية المزدهرة في الدولة، والأسعار المرتفعة، جنباً إلى جنب مع رغبة المواطنين والمقيمين والزوّار في السياحة الترفيهية سيساهم في تعزيز الصناعة في الإمارات.

وكشفت عن أنَّ السياحة تعدّ محفزاً رئيسياً لنمو صناعة الترفيه والتسلية في الدولة، والتي تدعّمها الأماكن السياحية الشهيرة، مثل: دبي باركس آند ريزورتس، وبرج خليفة وغيرها، والتي تساهم في جذب الملايين من الزوّار سنويّاً إلى الدولة.

وأكدت ((كين ريسيرش))، أن توافد ملايين الزوّار بغرض السياحة سنوياً يساهم في إدخال إيرادات هائلة بقطاعي الترفيه والتسلية، ما يؤدي إلى نموّه وتوسّعه المستدام مشددةً على أنّ الإمارات تتميز بمشهد ترفيهي متنوّع على نطاق واسع، إذ يمكن للزوّار استكشاف أنواع متنوّعة وهائلة من المأكولات المفضّلة بالإضافة إلى توافر مراكز الملاهي والمتنزهات والمتاحف والحدائق المائية والمعارض الفنية، جنباً إلى جنب مع الحفلات الموسيقية الحية والموسيقى والعروض المسرحية.