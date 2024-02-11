Sunday, 11 February 2024 08:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على عجمان والشرطة تنبه السائقين

2/11/2024 12:18:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هطلت صباح اليوم أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة من عجمان ولفترات متفاوتة وأحيانا متقطعة، وما زالت متواصلة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة، فيما أعلنت بلدية عجمان استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة.


فيما دعت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة خلال تساقط الأمطار أو في الأجواء المضطربة أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي الى انعدام الرؤية، إضافة إلى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية تجنباً لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وارواح مستخدمي الطريق، مؤكدة جاهزية عناصرها على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الإمارة خلال هذه الفترة، وذلك بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالدولة.


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN11022024000110011019ID1107837143

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث