سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على عجمان والشرطة تنبه السائقين

هطلت صباح اليوم أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة من عجمان ولفترات متفاوتة وأحيانا متقطعة، وما زالت متواصلة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة، فيما أعلنت بلدية عجمان استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة.



فيما دعت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة خلال تساقط الأمطار أو في الأجواء المضطربة أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي الى انعدام الرؤية، إضافة إلى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية تجنباً لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وارواح مستخدمي الطريق، مؤكدة جاهزية عناصرها على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الإمارة خلال هذه الفترة، وذلك بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالدولة.





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