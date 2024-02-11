ميانمار تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الشباب والفتيات

أكدت وسائل إعلام رسمية أن المجلس العسكري في ميانمار أعلن فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع الشباب والشابات، في الوقت الذي يسعى فيه جاهدا لاحتواء قوات المتمردين المسلحة التي تقاتل من أجل نيل قدر أكبر من الحكم الذاتي في أجزاء مختلفة من البلاد.

وأصبح لزاما على جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و27 عاما الخدمة بالجيش لمدة تصل إلى عامين، في حين يجب على المتخصصين مثل الأطباء الذين تصل أعمارهم حتى 45 عاما الخدمة لمدة ثلاث سنوات. وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الخدمة يمكن تمديدها إلى خمس سنوات إجمالا في حالة الطوارئ المستمرة.

وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ أن استولى الجيش على السلطة من حكومة منتخبة في انقلاب عام 2021.

ومنذ أكتوبر، تكبدت قوات الجيش خسائر في أفرادها أثناء تصديها لهجوم منسق من تحالف من ثلاث مجموعات متمردة من الأقليات العرقية ومقاتلين مؤيدين للديمقراطية حملوا السلاح ضد المجلس العسكري.

ويعد هذا التحدي الأكبر الذي يواجهه الجيش منذ توليه السلطة لأول مرة في المستعمرة البريطانية السابقة عام 1962.

وقال محللون إن الجيش يواجه صعوبات في تجنيد الأفراد وبدأ في دفع أشخاص غير مقاتلين إلى خط المواجهة.

وأكد زاو مين تون المتحدث باسم المجلس العسكري لوسائل الإعلام الرسمية أن "الواجب المتمثل في حماية الأمة والدفاع عنها لا يقتصر على الجنود فحسب بل يشمل جميع المواطنين. لذلك أريد أن أقول للجميع أن يتبعوا بفخر قانون الخدمة العسكرية لهذا الشعب".

وتم إدخال قانون التجنيد الإجباري في عام 2010، لكن لم يتم تطبيقه حتى الآن. ويقول التشريع إن الذين سيتخلفون عن التجنيد الإجباري سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.





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