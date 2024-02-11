الآلاف في إسرائيل يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين واستقالة الحكومة

خرج عدة آلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع، يوم أمس السبت، مطالبين بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، وطالب البعض باستقالة الحكومة.

واتهم أهالي المحتجزين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنسف المفاوضات الجارية مع حماس عبر وسطاء دوليين.

وقالت والدة شاب إسرائيلي محتجز في غزة في كلمتها إن التوصل إلى اتفاق قد "يعيد المحتجزين إلى وطنهم غدا". وهتفت مخاطبة نتنياهو: "لقد صوت لك، متى ستصوت لي؟"

وطالب المشاركون في مسيرة أخرى في تل أبيب الحكومة بالتنحي ودعوا إلى انتخابات جديدة. وفي وقت لاحق من المساء، قام عدة مئات من المتظاهرين بإغلاق بعض طرق المرور الرئيسية في المدينة وتم اعتقال سبعة من المتظاهرين المتورطين على الأقل.

كما جرى تنظيم مظاهرات مماثلة في القدس وحيفا للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين.

وقد أخذ أفراد من حركة حماس الفلسطينية وجماعات أخرى المحتجزين خلال هجمات غير مسبوقة في أكتوبر الماضي. وقتل خلال الهجوم 1200 شخص وتم أخذ 250 آخرين إلى غزة، مما أطلق العنان للصراع الحالي.

وخلال وقف إطلاق النار في نوفمبر، تم إطلاق سراح 105 محتجزين إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا. ولا تزال حماس تحتجز 136 شخصا، على الرغم من أن 30 شخصا على الأقل من المحتمل أن يكونوا قد قتلوا وفقا للتقديرات الإسرائيلية.

وتحاول مصر وقطر والولايات المتحدة التوصل إلى وقف أطول لإطلاق النار والسماح بتبادل المحتجزين مقابل الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، على عدة مراحل. وتحرز المفاوضات حاليا تقدما بطيئا.

وفي هذه الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية واسعة النطاق وهجوم بري على غزة. وقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني في الحرب في القطاع، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الصحية في القطاع.





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