الاحتلال يقتحم الخليل
التاريخ
2/11/2024 12:08:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدتي سعير والشيوخ شمال شرق الخليل، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل الفلسطينيين.
وتخلل عمليات المداهمة تحطيم المنازل المستهدفة والاعتداء على اصحابها، واجراء تحقيقات ميدانية معهم، والاعتداء على بعضهم بوحشية.
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