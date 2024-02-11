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الاحتلال يقتحم الخليل

2/11/2024 12:08:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدتي سعير والشيوخ شمال شرق الخليل، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل الفلسطينيين.


وتخلل عمليات المداهمة تحطيم المنازل المستهدفة والاعتداء على اصحابها، واجراء تحقيقات ميدانية معهم، والاعتداء على بعضهم بوحشية.


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