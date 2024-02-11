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الأرصاد: ارتفاع على درجات الحرارة في المملكة اليوم

2/11/2024 12:08:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة بحيث تسود أجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومائلة للدفء في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعةً.
وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في البادية الشرقية بسبب الغبار.




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