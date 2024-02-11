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25 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف شرقي رفح

2/11/2024 12:08:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 25 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات جراء قصف على منزل يؤوي نازحين شرقي رفح جنوب قطاع غزة.


في حين تصاعدت التحذيرات الدولية من اجتياح إسرائيلي محتمل لرفح، في ظل خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئاسة الأركان.


وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة -أمس السبت- من كارثة ومجزرة عالمية في حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح، آخر ملاذ للنازحين في القطاع.


في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 28 ألفا و64 شهيدا، و67 ألفا و611 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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