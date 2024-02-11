قوات الاحتلال تقتحم قريتي روجيب ودير الحطب بنابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قريتي روجيب ودير الحطب شرق نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش وسط اندلاع مواجهات.
ففي روجيب، داهمت قوات الاحتلال القرية واقتحمت وحاصرت عددا من منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع مجموعات من الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل صوت والغاز السام والمدمع، دون أن يبلغ عن اصابات حتى إعداد هذا الخبر.
وشهدت قرية دير الحطب شرق نابلس، عمليات اقتحام مماثلة لمنازل الفلسطينيين، تخللها تحطيم المنازل المستهدفة والاعتداء على أصحابها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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