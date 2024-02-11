قوات الاحتلال تقتحم قريتي روجيب ودير الحطب بنابلس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قريتي روجيب ودير الحطب شرق نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش وسط اندلاع مواجهات.



ففي روجيب، داهمت قوات الاحتلال القرية واقتحمت وحاصرت عددا من منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع مجموعات من الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل صوت والغاز السام والمدمع، دون أن يبلغ عن اصابات حتى إعداد هذا الخبر.



وشهدت قرية دير الحطب شرق نابلس، عمليات اقتحام مماثلة لمنازل الفلسطينيين، تخللها تحطيم المنازل المستهدفة والاعتداء على أصحابها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

