اليوم غرة شعبان.. وبدء العد التنازلي لشهر رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الأحد، هو أول أيام شهر شعبان لعام 1445 الهجري، وذلك بعد أن تحقَّق لديها شرعاً نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلال شهر شعبان.



وبذلك بدأ العد التنازلي لانطلاق شهر رمضان المبارك لسنة 1445 هجرية، حيث تم استطلاع هلال شهر شعبان، يوم أمس السبت.



وطبقا للحسابات الفلكية، التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، السبت 29 من رجب 1445 هـ يوم الرؤية.



ويبقى الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب الشمس في مكة المكرمة وفي القاهرة 40 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (40 - 42 دقيقة).



أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (30 - 50 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1445 هـ فلكيا اليوم الأحد.



ووفقا للحسابات الفلكية، فمن المقرر أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين 11 آذار على أن تكون عدة شهر الصيام هذا العام 30 يوما

أما آخر أيام شهر رمضان المبارك، فتشير الحسابات الفلكية إلى أنه سيكون يوم الثلاثاء 9 نيسان الموافق 30 رمضان، وتكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 نيسان.