مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة يدعو المفوض العام للأونروا إلى الإستقالة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد إردان، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إلى تحمل المسؤولية والاستقالة من قيادة المنظمة الدولية.



جاءت دعوة إردان بعد تغريدة للمفوض العام للأونروا نفى فيها علم الوكالة بوجود أنفاق لحماس تحت مباني الوكالة في قطاع غزة، كما ادعى الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من أمس السبت.



وقال إردان في تغريدة ردا على المفوض العام للوكالة "ليس الأمر أنك لا تعرف، بل إنك لا تريد أن تعرف. لقد كشفنا أنفاق الإرهاب تحت مدارس الأونروا، وقدمنا الأدلة على أن حماس تستغل الأونروا".



وأضاف المسؤول الإسرائيلي "لقد ناشدناكم أن تقوموا بإجراء تفتيش شامل لجميع مرافق الأونروا في غزة. لكنك لم ترفض فقط، بل اخترت أن تدفن رأسك في الرمال".