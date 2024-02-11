مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة يدعو المفوض العام للأونروا إلى الإستقالة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد إردان، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إلى تحمل المسؤولية والاستقالة من قيادة المنظمة الدولية.
جاءت دعوة إردان بعد تغريدة للمفوض العام للأونروا نفى فيها علم الوكالة بوجود أنفاق لحماس تحت مباني الوكالة في قطاع غزة، كما ادعى الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من أمس السبت.
وقال إردان في تغريدة ردا على المفوض العام للوكالة "ليس الأمر أنك لا تعرف، بل إنك لا تريد أن تعرف. لقد كشفنا أنفاق الإرهاب تحت مدارس الأونروا، وقدمنا الأدلة على أن حماس تستغل الأونروا".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي "لقد ناشدناكم أن تقوموا بإجراء تفتيش شامل لجميع مرافق الأونروا في غزة. لكنك لم ترفض فقط، بل اخترت أن تدفن رأسك في الرمال".
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